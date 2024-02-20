Эсминец ВМС США перехватил ракету йеменских хуситов над Красным морем

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американский эсминец USS Laboon во вторник перехватил запущенную в него на Красном море противокорабельную ракету йеменских хуситов, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Указывается, что с вечера в понедельник по раннее утро вторника американские военные самолеты и корабли сбили десять беспилотников в Красном море и Аденском заливе.

В понедельник хуситы заявили, что обстреляли два принадлежащих США судна у берегов Йемена. Речь идет о судне Sea Champion под греческим флагом и о Navis Fortuna, шедшем под флагом Маршалловых островов. Владельцы обоих судов базируются в США.

Ранее в понедельник хуситы также атаковали британское судно RUBYMAR, получившее в итоге серьезные повреждения. Кроме того, хуситы сообщили, что сбили американский беспилотник MQ-9 в районе йеменского портового города Ходейда.