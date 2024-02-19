Глава МИД Венгрии назвал бессмысленным новый пакет санкций ЕС против РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Будапешт огорчен тем, что Евросоюз продолжает вводить санкции против России вместо того, чтобы предлагать идеи по мирному урегулированию на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"К сожалению, на повестке нет предложений по плану, который был бы нацелен на мир. Фактически, получается наоборот: снова ЕС... хочет пойти навстречу Вашингтону, либеральным СМИ и неправительственным организациям, приняв очередной пакет санкций, на этот раз, по общему признанию, бессмысленный", - написал Сийярто в понедельник в аккаунте в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

Он высказал мнение, что вторая годовщина начала спецоперации России на Украине "должна стать поводом для того, чтобы побудить европейских руководителей... содействовать прекращению огня и мирным переговорам".

На прошлой неделе The Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что венгерская сторона на встрече постпредов ЕС на время заблокировала процесс согласования нового пакета санкций против России из-за включения в него компаний из КНР. По словам другого источника, постпред Венгрии при ЕС попросил еще немного времени, чтобы проанализировать содержание предложений.

ЕС готовит 13-й пакет антироссийских санкций. По информации портала EU Observer, в него могут попасть 193 физических и юридических лица. Главы МИД стран ЕС могут утвердить новые санкции на встрече в Брюсселе 19 февраля.

По информации западных СМИ, в ЕС выдвинули предложения запретить фирмам Евросоюза торговать с рядом компаний КНР, Турции, Индии и Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие России в связи с ситуацией на Украине.

По данным агентства Bloomberg, в ЕС ранее предлагали включить в черные списки несколько китайских компаний, но инициатива не прошла. Данный вопрос является непростым для ЕС, одним из основных торговых партнеров которого остается Китай.

Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы сообщил, что санкции коснутся структур, которые участвуют в производстве вооружений и поставке технологий и электроники, которые используют российские оборонные компании. Помимо этого, в Брюсселе предлагают ввести меры против судоходных компаний, которые, по утверждению ЕС, занимаются перевозкой боеприпасов.

Для принятия новых санкций необходима поддержка всех стран ЕС.