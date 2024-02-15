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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

FT сообщила об отказе Венгрии согласовывать 13-й пакет санкций ЕС против РФ

По данным газеты, Будапешт выступил против таких мер из-за включения в новый пакет компаний КНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Венгерская сторона на встрече постпредов ЕС на время заблокировала процесс согласования нового пакета санкций против России, сообщает в четверг издание The Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, Будапешт накануне выступил против таких мер из-за включения в новый пакет китайских компаний, которые, как считают в Брюсселе, содействуют России в спецоперации на Украине.

По словам источника газеты, постпред Венгрии при ЕС "попросил еще немного времени, чтобы проанализировать содержание предложений".

Ранее сообщалось, что ЕС готовит 13-й пакет антироссийских санкций. По информации портала EU Observer, в него могут попасть 193 физических и юридических лица.

Ранее западные СМИ сообщали, что, по их данным, в ЕС выдвинули предложения запретить фирмам Евросоюза торговать с рядом компаний КНР, Турции, Индии, Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие РФ в связи с ситуацией на Украине.

Bloomberg писал, что в ЕС ранее уже предлагали включить в "черные списки" несколько китайских компаний, но инициатива не прошла. Данный вопрос является крайне непростым для Евросоюза, одним из основных торговых партнеров которого остается Китай.

ЕС Китай Венгрия Украина
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