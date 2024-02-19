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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

Чешские фермеры собрались в Праге на акцию против аграрной политики властей

Чешские фермеры собрались в Праге на акцию против аграрной политики властей
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Фермеры на нескольких сотнях тракторов въехали в понедельник в Прагу в рамках акции протеста против аграрной политики чешских властей.

В город уже прибыло более 500 тракторов, еще большее количество техники в пути, сообщили в эфире Чешского радио организаторы протеста. Колонны концентрируются близ здания министерства сельского хозяйства.

Столичная полиция подтверждает эти данные, отмечая в то же время, что никаких проблем с перемещением автотранспорта по городу не наблюдается.

Ожидается, что протест фермеров в Праге продлится до вторника.

Протестующие недовольны политикой чешских властей в сфере ценообразования на электроэнергию для сельхозпредприятий, ограничениями на использование удобрений, а также "зеленым курсом" ЕС, предусматривающим достижение климатической нейтральности государствами-членами к 2050 году путем, в том числе, внедрения методов "устойчивого сельского хозяйства", часто не совместимых со сложившимся интенсивным сельхозпроизводством.

"Фермеры потеряли надежду, они не знают, чего ждать в ближайшем будущем, не говоря уже об отдаленной перспективе. Им необходима стабильность", - заявляют организаторы протеста.

Прага ЕС Чехия
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