В Афинах фермеры на тракторах протестуют у греческого парламента

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Греческие фермеры во вторник провели акцию протеста перед зданием парламента страны в Афинах, сообщают европейские СМИ.

Многие из них приехали на тракторах. Во время движения по дорогам столицы они сигналили и приветствовали прохожих.

Фермеры в Греции выражают недовольство возросшими расходами на сельскохозяйственную деятельность, конкуренцией со стороны импортных товаров и последствиями для урожая от наводнений.

В течение нескольких недель представители профсоюзов, объединяющих сельскохозяйственных работников, ведут переговоры с премьером страны Кириакосом Мицотакисом. Однако пока ни о каких мерах поддержки объявлено не было.

Во многих странах ЕС этой зимой проходят массовые акции протестов фермеров, которые выражают недовольство "зеленым" курсом Еврокомиссии, подорожанием материально-технических ресурсов на фоне беспошлинно поступающей с Украины агропродукции.