Хуситы сообщили, что обстреляли два американских судна

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Хуситы сообщили, что обстреляли два принадлежащих США судна у берегов Йемена, сообщают ближневосточные СМИ.

Речь идет о судне Sea Champion под греческим флагом и о Navis Fortuna, идущем под флагом Маршалловых островов. При этом владельцы обоих судов базируются в США.

Хуситы не уточняют, удалось ли им поразить цели, и если да, то какой урон был нанесен.

Ранее 19 февраля хуситы заявили о нападении на британское судно RUBYMAR, получившее в итоге серьезные повреждения. Они также сообщили об ударе по американскому беспилотнику MQ9. Его сбили над портовым городом Ходейда, когда дрон "осуществлял враждебные операции против Йемена".

Хуситы нападают на суда в Красном море в ответ на действия Израиля в секторе Газа.

В Йемене эти повстанцы контролируют значительную часть территории, в том числе столицу Сану.