США в 2024 году обучат 12 пилотов ВСУ управлению F-16

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - США в 2024 году обучат 12 пилотов ВСУ управлению истребителями F-16, сообщает телеканал CNN.

Как заявил телеканалу пресс-секретарь Национальной гвардии Аризоны капитан Эрин Ханниган, ожидается, что все украинские пилоты завершат свое обучение в период с мая по август, хотя точные сроки зависят от хода реализации программы.

Уточняется, что первая группа из четырех украинских пилотов, начавшая подготовку в октябре, должна завершить обучение на истребителях F-16 к лету.

На данный момент подготовку в США проходят еще две группы пилотов из четырех человек каждая. Одна из них начала подготовку в январе. Вторая в настоящее время проходит обучение английскому языку, необходимое для управления американским истребителем.

В октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что первые самолеты F-16 могут поступить в украинские ВВС не ранее весны 2024 года. Остин добавил, что США возглавят коалицию стран, которые помогут Украине воссоздавать собственные военно-воздушные силы. По его словам, Дания и Нидерланды также будут работать над этим в составе коалиции.

F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируется с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвертого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов, состоит на вооружении 25 стран, активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.