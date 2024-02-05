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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Нидерланды решили передать Украине еще шесть истребителей F-16

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны Нидерландов решило провести подготовку к передаче Украине дополнительно шести истребителей F-16, сообщила в понедельник министр обороны Королевства Кайса Оллонгрен.

Ее слова приводят европейские СМИ.

В декабре премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что нидерландское правительство приняло решение подготовить 18 истребителей F-16 для последующей передачи Киеву.

F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, его эксплуатируют с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвертого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов, состоит на вооружении 25 стран, активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.

Нидерланды F-16 Украина
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