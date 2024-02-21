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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Германский фрегат отправился в Красное море для участия в операции ЕС против хуситов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Фрегат противовоздушной обороны ВМС Германии Hessen (F 221) вышел из базы Суда-Бэй на греческом острове Крит и направился в Красное море, сообщил сайт Itamilradar.

Корабль примет участие в начавшейся 19 февраля военной операции Евросоюза Aspides по защите коммерческого судоходства в районе юга Красного моря и Аденского залива от атак йеменских хуситов.

Об участии в ней своих фрегатов также объявили Бельгия и Нидерланды.

Сейчас в регионе в рамках возглавляемой США операции под названием Operation Prosperity находится американская корабельная группировка в составе атомного авианосца USS Dwight Eisenhower, на котором базируются 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18, крейсера USS Philippine Sea, эсминцев USS Gravely, USS Mason, USS Carney и USS Laboon, а также атомной подводной лодки USS Florida.

Также в операции задействован британский фрегат HMS Richmond, который в начале февраля в рамках ротации сменил эсминец HMS Diamond Королевского флота.

Йеменские хуситы продолжают атаковать торговые суда с применением боевых дронов, противокорабельных и крылатых ракет.

Dwight Eisenhower Бельгия Евросоюз Красное море Крит США Германия
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