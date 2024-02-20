США израсходовали 100 зенитных ракет для борьбы с атаками хуситов

Атомный авианосец USS Dwight Eisenhower (архивное фото) Фото: shaunl via Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ВМС США с начала года израсходовали около 100 зенитных ракет для противодействия атакам йеменских хуситов на военные и коммерческие суда в Красном море, сообщило издание The War Zone.

Американские боевые корабли использовали зенитные ракеты SM-2 (стоимостью 2 млн долл.) и SM-6 (стоимостью 4 млн долл.) для перехвата дронов, противокорабельных и крылатых ракет, которые применяли хуситы.

В настоящее время на юге Красного моря находится американская корабельная группировка в составе атомного авианосца USS Dwight Eisenhower, на котором размещено 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18, ракетного крейсера USS Philippine Sea, эсминцев USS Gravely, USS Mason, USS Carney и USS Laboon ВМС США.

Каждый эсминец может нести до 74 зенитных ракет, крейсер - до 80.