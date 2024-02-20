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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:33

Более 300 фермеров приняли участие в акциях протеста в Словакии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Более 300 фермеров приняли участие в акциях протеста, которые состоялись в Словакии в понедельник, сообщило агентство TARS.

"Цель протеста - указать на критическое положение фермеров в Словакии ", - заявил председатель Ассоциации землевладельцев и сельскохозяйственных предпринимателей страны Ян Елен. "Фермеры столкнулись с экзистенциальными проблемами. Закупочные цены на товары были низкими, и они не получали прямых выплат, на которые они имеют право", - добавил председатель ассоциации.

Фермеры также просят снизить административную нагрузку и устранить дискриминацию при аренде земли у Словацкого земельного фонда. Кроме того, они настаивают на создании реестра отношений землепользования и подготовке финансовых инструментов для поддержки сельхозпроизводителей посредством более выгодных кредитов.

Акции протеста в Словакии запланированы также на 22 февраля.

Словакия Ян Елен
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