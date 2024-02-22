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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Хуситы пообещали усилить атаки на суда близ Йемена

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Хуситы в четверг пообещали усилить атаки на суда в регионе Красного моря и Аденского залива и, в частности, атаковать их подводными дронами в знак солидарности с палестинцами сектора Газа, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на главаря мятежников Абдул-Малика аль-Хуси.

"Операции в Красном и Арабском морях, Баб-эль-Мандебском проливе и в Аденском заливе продолжаются, они будут усилены, они будут эффективными", - сказал он в ходе выступления, которое транслировало местное ТВ.

Аль-Хуси отметил, что в ходе ударов хуситы будут применять "подводное оружие".

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Ранее на этой неделе сообщалось, что хуситы сбили американский военный беспилотник, а также атаковали несколько судов.

В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о пуске ракет по двум объектам, которые нарушили воздушное пространство страны с территории Ливана. Также ЦАХАЛ обстрелял несколько позиций в Ливане близ города Эн-Набатия. Сообщается, что в результате ударов есть пострадавшие и погибшие, однако их число не уточняется.

Между тем, израильский министр обороны Йоав Галлант провел встречу с американским дипломатом, координатором Белого дома по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком, который находится с визитом в Израиле. Они обсудили ситуацию с переговорами вокруг сделки об освобождении заложников.

"Мы расширим полномочия наших медиаторов, которые участвуют в переговорах об освобождении заложников. В то же время Армия обороны Израиля готовится к интенсивным наземным операциям в секторе Газа", - говорится в заявлении Галланта, распространенном министерством обороны Израиля.

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В ЦАХАЛ заявили, что разработали план по безопасности, который позволит мирным жителям анклава, которые были вынуждены покинуть свои дома в начале операции Израиля в секторе Газа, начать возвращение.

Кроме того, израильские военные в четверг объявили, что жители южных территорий Израиля, расположенных далее, чем 4 км от границы с анклавом, могут вернуться в свои дома, однако угроза обстрела из сектора Газа сохраняется.

Вечером в четверг в этих районах раздались сирены воздушной тревоги, оповещающие об угрозе ракетного обстрела.

хуситы Йемен Красное море
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