Хуситы готовятся к долгой борьбе с США и модернизируют площадки для пуска ракет

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Мятежники-хуситы полагают, что конфликт с США продлится долго, и занимаются укреплением позиций, откуда они планируют и дальше запускать ракеты по целям в Красном море, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"Хуситы и их иранские покровители готовятся к затяжной конфронтации с США и их союзниками в районе Красного моря, вне зависимости от исхода войны между Израилем и группировкой ХАМАС. Несколько человек, знакомых с ситуацией, заявили, что базирующаяся в Йемене группировка укрепляет военный потенциал и оборону, чтобы продолжать атаковать суда на важнейшем морском пути", - отмечает агентство.

Мятежники укрепляют свои укрытия в горах, откуда они смогут запускать ракеты безопаснее и эффективнее, тестируют безэкипажные катера и беспилотные подводные аппараты. Источники Bloomberg, получившие разведданные от информаторов на местах, полагают, что работы идут сразу в трех горных районах Йемена, в том числе в граничащей с Саудовской Аравией провинции Хадджа к северу от йеменской столицы Саны. В этой отдаленной труднопроходимой местности можно прятать ракеты и запускать их с гор высотой в 2 тыс. м: это позволит достать до более отдаленных целей в Аденском проливе и Аравийском море.

При этом источники утверждают, что сотни оперативников и экспертов Корпуса стражей Исламской революции находятся на месте событий и помогают хуситам осуществлять атаки по судам в Красном море.

Кроме того, советник руководства Саудовской Аравии заявил агентству об опасениях, что хуситы могут попробовать повредить интернет-кабели, идущие по морскому дну. Но неясно, обладают ли мятежники такими возможностями.

В ходе прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности глава официально признанного на международном уровне правительства Йемена Ришад Аль-Алими заявил, что хуситы и Иран пытаются добиться уступок от Запада, не связанных с конфликтом Израиля и ХАМАС: ослабления санкций против Тегерана и политического признания хуситов.

Аль-Алими подчеркнул, что единственный способ восстановить безопасность в районе Красного моря - более жесткое отношение стран Запада к Ирану и оказание поддержки другим группировкам для выдворения хуситов из Саны.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Йеменские хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, обстреливают суда в Красном море. С января США и Британия наносят удары по военным объектам хуситов.