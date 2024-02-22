Три человека погибли в результате удара ВВС Израиля по жилому дому в Дамаске

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о гибели трех человек, включая женщину, в результате авиаудара, нанесенного израильским истребителем по жилому дому в Дамаске.

"21 февраля с 09:31 до 09:36 тактическим истребителем F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесен удар управляемой авиабомбой по жилому дому в районе Кафр-Суса города Дамаск. Нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, погибли три человека, включая одну женщину", - рассказал на брифинге в четверг замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Он также обратил внимание на неблагополучную обстановку в лагере беженцев Рукбан, расположенном в оккупированной США зоне Эт-Танф на северо-востоке Сирии на границе с Иорданией.

Кулить отметил, что "США по-прежнему демонстрируют неспособность заниматься практическими вопросами содействия в восстановлении Сирии, искусственно затягивая процесс выхода беженцев и усугубляя гуманитарную катастрофу".

Вместе с тем, по его данным, сирийским властям вместе с российским военными удалось обеспечить выход из лагеря одной женщины с тремя детьми.

Кулить также указал на непрекращающиеся нарушения сирийского воздушного пространства авиацией возглавляемой США коалиции.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал представитель ЦПВС.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей Typhoon и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt", - добавил контр-адмирал.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы 12 обстрелов позиций сирийских правительственных войск в провинции Идлиб со стороны запрещенной в России террористической группировки "Джабхат ан-нусра".