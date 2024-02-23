Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Новые американские санкции против России коснутся 500 объектов

Новые американские санкции против России коснутся 500 объектов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Новые санкции США против России, которые планируется приурочить к годовщине начала специальной военной операции на Украине, коснутся 500 объектов, в том числе зарубежных, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Как говорится в сообщении, "Адейемо заявил, что США и другие страны в партнерстве нацелены на военно-промышленный комплекс России наряду с компаниями в странах, которые помогают России получить доступ к нужным ей материалам и товарам".

Накануне о планах США 23 февраля объявить о новых санкциях в отношении России сообщил президент Джо Байден.

Джо Байден США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 23 февраля

ЕС ввел санкции против 6 человек и организации за "подрыв безопасности Молдавии"

Космический аппарат Nova-C совершил успешную посадку на Луну

Космический аппарат Nova-C совершил успешную посадку на Луну

Россия направила в госдеп ноту протеста из-за высказываний руководства США

Запасы нефти в США выросли на 3,51 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США выросли на 3,51 млн баррелей за неделю

Истребители F-16 поступят из Дании на Украину этим летом

Истребители F-16 поступят из Дании на Украину этим летом

Великобритания ввела санкции против судовладельцев из Турции, ОАЭ и Швейцарии

Лондон включил в санкционные списки по РФ более 50 человек и предприятий

Великобритания вслед за США ввела санкции против "Арктик СПГ 2" и его главы

Великобритания вслед за США ввела санкции против "Арктик СПГ 2" и его главы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });