Новые американские санкции против России коснутся 500 объектов

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Новые санкции США против России, которые планируется приурочить к годовщине начала специальной военной операции на Украине, коснутся 500 объектов, в том числе зарубежных, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Как говорится в сообщении, "Адейемо заявил, что США и другие страны в партнерстве нацелены на военно-промышленный комплекс России наряду с компаниями в странах, которые помогают России получить доступ к нужным ей материалам и товарам".

Накануне о планах США 23 февраля объявить о новых санкциях в отношении России сообщил президент Джо Байден.