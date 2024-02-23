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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Что случилось этой ночью: пятница, 23 февраля

Новые санкции США против России, увеличение числа часов для изучения истории в школах, пожар в Валенсии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Новые санкции США против России коснутся 500 объектов, в том числе зарубежных, сообщил замминистра финансов США Уолли Адейемо. Ввести ограничительные меры планируют 23 февраля.

- Минпросвещения предложило увеличить число часов для изучения истории в школах с 340 до 476. Это будет сделано за счет высвобожденных учебных часов от обществознания, его предлагают начинать преподавать с 9 класса.

- РФ продолжит укреплять Вооруженные Силы с учетом реального боевого опыта, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.

- США вместе с союзниками проведут масштабные военные учения LSGE 24 с февраля по июнь 2024 года, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

- В испанском городе Валенсия пожар охватил два многоэтажных дома. Из зданий валил густой дым, некоторых жителей пришлось спасать с балконов. Пострадали по меньшей мере 13 человек, в том числе шестеро пожарных.

- Американский космический аппарат Nova-C совершил успешную посадку на Луну. Это первая более чем за 50 лет посадка американского корабля на естественный спутник Земли. Впервые в истории США ее осуществила частная компания.

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