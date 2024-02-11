Пашинян заявил, что Армения не рассматривает членство в НАТО

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Армения не рассматривает возможность стать членом НАТО, однако в стране идут дискуссии о том, соответствует ли интересам республики членство в ОДКБ, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"В нашей повестке нет такого вопроса, связанного с НАТО. То есть мы не обсуждали и не обсуждаем членство в НАТО. У нас партнерские отношения с НАТО, и в этом нет ничего нового. Раньше у нас был Индивидуальный план партнерства с НАТО, сейчас этот план переформатируется в иной формат партнерства, не предполагающий членства", - сказал он в интервью The Telegraph.

По словам главы государства, "мы сегодня как минимум де-юре являемся членом Договора о коллективной безопасности, и в Армении идут дискуссии о том, насколько стратегия членства в блоке соответствует интересам Армении в долгосрочной перспективе".