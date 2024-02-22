Джонсону предложили защиту от отстранения в обмен на голосование по помощи Киеву

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Член палаты представителей США от Демократической партии Джош Готтхаймер подготовил резолюцию, которая позволит демократам защитить спикера Майка Джонсона в случае потенциальной попытки отстранения его от должности, сообщают американские СМИ.

Резолюция предусматривает внесение изменений в действующие правила палаты, когда любой законодатель может начать процесс отстранения спикера. По предложению Готтхаймера, законодатель сможет инициировать этот процесс только в том случае, если он уполномочен на руководством партии, или если партийное собрание или конференция проголосуют за отстранение.

Издание The Hill напоминает, что действующее в настоящее время правило привело в январе прошлого года к смещению с поста спикера Кевина Маккарти. Член палаты представителей Мэтт Гаец инициировал голосование по отставке, которое прошло успешно, так как семь республиканцев и все демократы присоединились к нему.

Газета пишет, что резолюция Готтхаймера будет выдвинута при условии, что Джонсон проведет голосование по принятому в сенате на прошлой неделе законопроекту о национальной безопасности стоимостью $95 млрд, из которых $60,7 млрд предназначаются Украине.

Однако не ясно, получит ли резолюция достаточную поддержку в нижней палате американского Конгресса.

При этом голосование по вопросу о помощи Киеву может иметь серьезные последствия для Джонсона. Группа консерваторов выступила против дополнительной поддержки Украины, сославшись на опасения по поводу дефицита бюджета, а член палаты представителей Марджори Тейлор Грин пригрозила подать прошение об освобождении Джонсона от должности, если он предложит помощь Киеву.

Маккарти лишился своего поста именно в связи с тем, что пошел на сделку с демократами во избежание шатдауна.

Палата представителей объявила перерыв в заседаниях до 28 февраля. Таким образом, возможное рассмотрение в палате принятого сенатом законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню откладывается.

Ранее Джонсон исключил незамедлительное вынесение на голосование этого законопроекта, заявив, что палата не поддастся давлению со стороны сената.

"Палату представителей под руководством республиканцев не прижмут, не заставят принять законопроект об иностранной помощи, против которого выступило большинство сенаторов-республиканцев. Этот законопроект не делает ничего для защиты нашей границы", - заявил Джонсон.