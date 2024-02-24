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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Рябков заявил об отсутствии продвижения в контактах РФ с США по космосу

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Никакого продвижения в контактах с США по теме космоса нет и быть не может, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Журналисты попросили его прокомментировать заявления Вашингтона о том, что контакты с Москвой по теме космоса уже состоялось и спросили, насколько они были конструктивными.

"На эту тему могу сказать только одно: американцы постоянно допускают утечки по вопросам, которые с ними же мы договариваемся оставлять в конфиденциальном поле. То есть в начале они настаивают на том, чтобы в публичное пространство не попадало никакой информации на этот счет и буквально после обсуждения этой темы с нами сами же все это выпускают", - сказал Рябков.

"Никакого продвижения по этой теме нет и быть не может. Причина понятна - абсурдность американских обвинений нас в якобы намерениях развернуть какие-то системы с ядерным компонентом оружейного свойства в космосе", - отметил замминистра.

"Как неоднократно уже в последнее время было подчеркнуто и как об этом заявил президент, таких намерений у нас нет, и американцы преследуют единственную цель - демонизацию России, выдвигая подобного рода обвинения. Поэтому контакт совершенно непродуктивный по этому вопросу", - добавил замглавы российского МИД.

Комментируя появившиеся сообщения о том, что контакты проходили между помощником президента РФ Юрием Ушаковым и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, а также по линии директоров СВР и ЦРУ Сергея Нарышкина и Уильяма Бернса, Рябков сказал: "Я еще раз могу сказать только то, что неприемлемость американского подхода к каким бы то ни было контактам и диалогу с нами в свете постоянных утечек из Вашингтона, для нас совершенно очевидна. Мы осуждаем эту американскую практику".

МИД США Сергей Рябков
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