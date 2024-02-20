Шойгу заявил об отсутствии у РФ проекта по размещению ядерного оружия в космосе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - У России нет ядерного оружия в космосе, и нет технологий создания противоспутниковых полей, на Западе это знают, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"У нас нет никакого размещения в космосе ядерного оружия и применения каких-то других элементов ядерного оружия по спутникам, или создания полей, которые не позволят спутникам работать эффективно. У нас этого нет, и они знают, что у нас этого нет, но тем не менее поднимают шум", - сказал министр обороны на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению министра, "причина, по которой подняли шум на Западе (о якобы планах размещения Россией ядерного оружия в космосе - ИФ), заключается в двух вещах: первое – напугать сенаторов и конгрессменов, чтобы продавить выделение средств, которые якобы направлены не просто для Украины, а для того, чтобы противостоять России и нанести ей стратегическое поражение".

"И второе. Они, на наш взгляд, хотели бы так неуклюже подвигнуть нас к возобновлению диалога по стратстабильности", - считает Шойгу.

Шойгу заявил, что у РФ есть "реальные вещи, которых надо бояться, на которые надо обращать внимание" – проекты "Посейдон", "Буревестник", "Пересвет", "Кинжал".

По его мнению, США, развивая тему о ядерном оружии в космосе, пытаются увести внимание от вопросов отставания от РФ по подобным проектам.

Министр отметил, что у Вашингтона есть наработки по созданию оружия для поражения объектов в космосе.

"У них ведутся работы, и они об этом говорили. Сделали такую крышу, зонтик, что они делают оружие для борьбы с кометами, астероидами, что они планету спасают – крыша такая", - сказал Шойгу.

На прошлой неделе председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер проинформировал членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности". Позднее ABC News со ссылкой на источники сообщал, что США получили информацию о том, что Россия "имеет планы по размещению в космосе ядерного оружия".

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби уточнял, что угроза американской национальной безопасности связана с созданием Россией противоспутникового оружия. В свою очередь глава госдепа Энтони Блинкен пояснял, что данная угроза имеет потенциальный характер, активные действия против США сейчас не идут.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что США, распространяя информацию об угрозе от России, пытаются всеми правдами и неправдами надавить на конгресс, чтобы добиться выделения средств на дальнейшее противостояние с Москвой.