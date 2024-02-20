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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:33

Южная Корея с 24 февраля ужесточит контроль за экспортом в Россию и Белоруссию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Южная Корея начнет вводить более жесткий экспортный контроль в отношении России и Белоруссии на этой неделе, сообщает "Ренхап".

По данным министерства торговли, промышленности и энергетики, в соответствии с пересмотром государственных правил торговли стратегическими товарами Южная Корея добавила 682 наименования, имеющих фактическое или потенциальное военное применение, в список товаров, запрещенных к поставке в Россию и Белоруссию.

Таким образом, общее количество товаров в списке увеличится до 1 159. Среди них - тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и механизмы.

В новый список также включены подержанные автомобили с двигателями объемом 2 тыс. куб. см.

"Это политика, скоординированная с международным сообществом. Правительство усилит борьбу с незаконной торговлей", - заявил агентству представитель министерства.

Отмечается, что, хотя экспорт обозначенных товаров в обе страны в принципе запрещен, корейское правительство будет отдельно рассматривать "исключительные случаи".

Агентство уточняет, что новые правила вступят в силу в субботу - 24 февраля.

Южная Корея Белоруссия РФ
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