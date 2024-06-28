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Южная Корея расширила список товаров, запрещенных для экспорта в РФ и Белоруссию

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Министерство промышленности Южной Кореи в пятницу на 243 единицы пополнило список изделий, запрещенных для экспорта в Россию и Белоруссию ввиду возможности их использования в военных целях.

По сообщению агентства Yonhap, в этот список, в частности, включены металлорежущее оборудование, детали оптических приборов, сенсоры. Теперь список южнокорейского минпрома состоит из 1402 наименований.

Несмотря на введение запрета на экспорт в Россию и Белоруссию, правительство может дать одобрение в каждом конкретном случае, особенно в случае, если коммерческие сделки были заключены до нынешнего дня.

Ожидается, что новые правила начнут реализовывать к концу августа после завершения необходимых процедур.

Южная Корея Белоруссия
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