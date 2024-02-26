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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

В Брюсселе протестующие фермеры жгут покрышки и солому в квартале учреждений ЕС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Полиция в Брюсселе использует водометы, чтобы потушить горящие тракторные покрышки и тюки соломы близ площади Шумана на подходе к зданиям учреждений ЕС, где сельхозпроизводители устроили в понедельник акцию протеста.

По сообщению телеканала RTBF, над "европейским кварталом" бельгийской столицы, куда утром устремились сотни тракторов, поднимается черный дым.

Вокруг институтов ЕС развернуто специальное полицейское подразделение по борьбе с беспорядками. Представитель полиции сообщил бельгийским СМИ, что "обстановка накаляется сильнее, чем предполагалось". Силы порядка вызвали подкрепление.

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Ранее части тракторной колонны удалось прорвать полицейскую баррикаду, преграждавшую подъезд к "европейскому кварталу", теперь фермеры, блокированные полицией, разводят огонь и пытаются пробиться непосредственно к зданиям Еврокомиссии и Совета ЕС.

Движение транспорта в районе площади Шуман перекрыто, местные поезда и поезда метро не останавливаются на подземном вокзале "Шуман".

Журналистов предупредили, что они не попадут в понедельник в пресс-зал Еврокомиссии и смогут участвовать в ежедневном брифинге ЕК только онлайн.

В последние недели массовые протесты сельхозпроизводителей регулярно проходят в ряде стран Евросоюза. Фермеры протестуют против совместной сельскохозяйственной политики ЕС, с которой они связывают свои проблемы. В частности, протесты вызывают жесткие экологические предписания Брюсселя в рамках европейского "зеленого курса", а также импорт дешевой сельхозпродукции из третьих стран, подрывающий экономику европейского фермерства.

В субботу на знаменитом парижском сельскохозяйственном салоне фермеры освистали открывавшего выставку президента Франции Эммануэля Макрона и устроили стычки с полицией.

ЕС Бельгия Брюссель
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