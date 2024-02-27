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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Фермеры в Каталонии в рамках акции протеста заблокировали автодороги

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Группа испанских фермеров в рамках акции протеста заблокировала в Каталонии автодорогу, ведущую из Испании во Францию, сообщают во вторник европейские СМИ.

Протестующие перекрыли движение в обе стороны, перегородив дорогу тракторами. Кроме того, фермеры в Каталонии перекрыли и другие крупные автомагистрали, в частности, дорогу, соединяющую Барселону и Мадрид.

Это далеко не первая акция протеста аграриев в Испании. Так, днем ранее фермеры на 105 тракторах проехали по Мадриду в рамках акции, которую поддержали около 20 тыс. испанских сельхозпроизводителей.

Протест организовали три крупнейших испанских сельскохозяйственных профсоюза. К нему присоединились фермеры из автономных сообществ Каталония, Галисия, Арагон, Кастилия и Леон, Андалусия и Валенсия.

Во многих странах ЕС этой зимой проходят массовые акции протестов сельхозпроизводителей, которые выражают недовольство "зеленым" курсом Еврокомиссии, подорожанием материально-технических ресурсов на фоне беспошлинно поступающей с Украины агропродукции.

Каталония Испания
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