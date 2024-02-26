Что произошло за день: понедельник, 26 февраля

Новое военно-административное деление РФ, одобрение парламентом Венгрии заявки Швеции на вступление в НАТО, закон о самозапрете на выдачу кредитов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин своим указом утвердил новое военно-административное деление РФ. Согласно документу, Запорожская и Херсонская области, а также город Севастополь, Луганская и Донецкая народные республики относятся к Южному военному округу. Воссозданы Московский и Ленинградский военные округа.

- Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь документ должен подписать президент Венгрии. Парламент одобрил отставку президента Каталин Новак на фоне помилования мужчины, осужденного по делу о сексуальном насилии над детьми. Новым президентом Венгрии избран Тамаш Шуйок.

- Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ заводов группы ЧЭМК. Иск был подан к АО "Компания Эталон", основателю группы ЧЭМК Юрию Антипову и его супруге Людмиле, речь в нем шла о 100% акций трех заводов. Спор, по данным ЧЭМК, касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность. Вечером в понедельник стало известно, что Антипова вызвали на допрос в полицию в Челябинске в рамках дела о мошенничестве.

- Гособвинение просит назначить два года и 11 месяцев колонии общего режима правозащитнику Олегу Орлову (признан в РФ иноагентом) по обвинению в повторной дискредитации армии.

- Актер Кирилл Канахин заочно приговорен к пожизненному сроку по делу о госизмене в виде перехода на сторону противника. Канахин (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) был обвинен в участии в "Русском добровольческом корпусе" (РДК; признан террористической организацией в РФ). Согласно фабуле дела, с января по март 2023 года он участвовал в боевых действиях в Херсонской области.

- Путин подписал закон, разрешающий заемщикам с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на выдачу кредитов.

- Холдинговая компания TCS Group редомицилирована в Россию и зарегистрирована в специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае.