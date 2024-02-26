Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Что произошло за день: понедельник, 26 февраля

Новое военно-административное деление РФ, одобрение парламентом Венгрии заявки Швеции на вступление в НАТО, закон о самозапрете на выдачу кредитов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин своим указом утвердил новое военно-административное деление РФ. Согласно документу, Запорожская и Херсонская области, а также город Севастополь, Луганская и Донецкая народные республики относятся к Южному военному округу. Воссозданы Московский и Ленинградский военные округа.

- Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь документ должен подписать президент Венгрии. Парламент одобрил отставку президента Каталин Новак на фоне помилования мужчины, осужденного по делу о сексуальном насилии над детьми. Новым президентом Венгрии избран Тамаш Шуйок.

- Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ заводов группы ЧЭМК. Иск был подан к АО "Компания Эталон", основателю группы ЧЭМК Юрию Антипову и его супруге Людмиле, речь в нем шла о 100% акций трех заводов. Спор, по данным ЧЭМК, касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность. Вечером в понедельник стало известно, что Антипова вызвали на допрос в полицию в Челябинске в рамках дела о мошенничестве.

- Гособвинение просит назначить два года и 11 месяцев колонии общего режима правозащитнику Олегу Орлову (признан в РФ иноагентом) по обвинению в повторной дискредитации армии.

- Актер Кирилл Канахин заочно приговорен к пожизненному сроку по делу о госизмене в виде перехода на сторону противника. Канахин (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) был обвинен в участии в "Русском добровольческом корпусе" (РДК; признан террористической организацией в РФ). Согласно фабуле дела, с января по март 2023 года он участвовал в боевых действиях в Херсонской области.

- Путин подписал закон, разрешающий заемщикам с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на выдачу кредитов.

- Холдинговая компания TCS Group редомицилирована в Россию и зарегистрирована в специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три человека погибли при атаке дроном села в Белгородской области

Депутаты выявили факты вмешательства посольства США в российские выборы

Бывшего совладельца ЧЭМК Антипова вызвали на допрос в полицию

Бывшего совладельца ЧЭМК Антипова вызвали на допрос в полицию

Воссозданы Московский и Ленинградский военные округа

Российский президент утвердил новое военно-административное деление РФ

Российский президент утвердил новое военно-административное деление РФ

Путин подписал закон о самозапрете на кредиты

Путин подписал закон о самозапрете на кредиты

Для правозащитника Орлова просят почти три года колонии по делу о дискредитации армии

Для правозащитника Орлова просят почти три года колонии по делу о дискредитации армии

Встреча Путина и Эрдогана не состоится до президентских выборов в РФ

Встреча Путина и Эрдогана не состоится до президентских выборов в РФ

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ заводов группы ЧЭМК

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ заводов группы ЧЭМК

Квоту по приему на целевое обучение в вузах в 2024 году увеличат на 6%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });