"Хезболла" заявила о сбитом израильском беспилотнике

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла" заявило, что сбило над территорией Ливана израильский беспилотник "Гермес 450", передает "Аль-Джазира".

В Армии обороны Израиля подтвердили эту информацию, пишет The Times of Israel. Израильская система ПВО "Праща Давида" перехватила ракету класса "земля-воздух", которую "Хезболла" выпустила по беспилотнику ЦАХАЛа, однако вскоре ливанское движение запустило по нему вторую ракету, которая его сбила. Беспилотник упал на территории Ливана of Israel.

26 февраля в районе города Афула во время инцидента прозвучала сирена, предупреждающая об обстреле с воздуха.