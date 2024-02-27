Лунный посадочный модуль Nova-C поддерживает устойчивую связь с Землей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американский модуль Nova-C, совершивший мягкую посадку на поверхность Луны, поддерживает устойчивую связь с Землей, сообщила техасская компания-разработчик Intuitive Machines.

Отмечается, что наземные служб во вторникы продолжат поддерживать связь с аппаратом до тех пор, пока его солнечные панели обращены к свету.

Как отметили в компании, снимок, переданный аппаратом на Землю сразу после посадки, подтверждает, что модуль лежит на поверхности Луны опрокинутым на бок.

Аппарат прилунился в минувший четверг в районе кратера Малаперт А в 300 км от Южного полюса естественного спутника Земли.

Это первая более чем за 50 лет посадка на Луну американского космического корабля, а также первый раз, когда ее осуществила частная компания.

Запуск станции Nova-C, которую Intuitive Machines назвала Odysseus ("Одиссей"), был осуществлен 15 февраля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. 21 февраля она вышла на орбиту естественного спутника Земли.

Миссия, стоимость которой оценивается в $118 млн, осуществляется в рамках контракта NASA с компанией Intuitive Machines по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS).

В качестве полезной нагрузки межпланетная станция весом 657 кг несет шесть научно-исследовательских приборов NASA, предназначенных для изучения окружающей среды в зоне посадки, радиоастрономии, отработки технологии точной посадки, связи и автономной навигации.

"Научно-технологические грузы, отправляемые на поверхность Луны, призваны заложить основу для пилотируемых миссий и устойчивого присутствия человека на лунной поверхности", - отметили в компании Intuitive Machines.

Компания Intuitive Machines планирует в марте отправить к Луне второй посадочный модуль, а в июне - третий.

В январе аналогичная миссия компании Astrobotic Technology окончилась неудачей. Американский частный лунный посадочный модуль Peregrine из-за выхода из строя двигательной системы не смог осуществить посадку на поверхность естественного спутника Земли. Аппарат, пробывший в космосе 10 дней, в результате был направлен к Земле, где 18 января сгорел при вхождении в плотные слои атмосферы.