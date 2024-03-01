Американский лунный модуль Nova-C прекратил работу и перешел в "режим сна"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В связи с израсходованием заряда электроэнергии и наступлением лунной ночи американский модуль Nova-C ("Одиссей"), совершивший на прошлой неделе посадку на поверхность естественного спутника Земли, прекратил работу, перейдя в "режим сна". Об этом сообщила компания-разработчик аппарата Intuitive Machines.

По сообщению компании, попытка реанимации аппарата будет предпринята через две недели после наступления лунного дня на естественном спутнике Земли, если его бортовое оборудование в предстоящие две недели вынесет экстремально низкие температуры, а солнечные панели смогут запитать его.

Аппарат прилунился в минувший четверг в районе кратера Малаперт А в 300 км от Южного полюса естественного спутника Земли.

При посадке, которая прошла нештатно из-за отказа ряда бортовых систем, аппарат сломал одну из опор. В результате модуль сел на поверхности Луны, опрокинувшись на бок под углом 30 градусов от поверхности. Из-за этого его солнечная панель не была точно сориентирована на солнце для полноценной подзарядки батареи. Между тем "Одиссей" смог проработать на поверхности Луны более шести дней. Все инструменты и полезная нагрузка функционировали штатно и собрали большой массив данных общим объемом около 350 мегабайт, которые были переданы на Землю.

Специалисты компании надеются, что если он переживет лунную ночь, то его можно будет "оживить" для продолжения работы.

Это первая более чем за 50 лет посадка на Луну американского космического корабля, а также первый раз, когда ее осуществила частная компания.

Запуск станции Nova-C, которую Intuitive Machines назвала Odysseus ("Одиссей"), был осуществлен 15 февраля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. 21 февраля она вышла на орбиту естественного спутника Земли.

Миссия, стоимость которой оценивается в $118 млн, осуществляется в рамках контракта NASA с компанией Intuitive Machines по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS).

В качестве полезной нагрузки межпланетная станция весом 657 кг несет шесть научно-исследовательских приборов NASA, предназначенных для изучения окружающей среды в зоне посадки, радиоастрономии, отработки технологии точной посадки, связи и автономной навигации.

"Научно-технологические грузы, отправляемые на поверхность Луны, призваны заложить основу для пилотируемых миссий и устойчивого присутствия человека на лунной поверхности", - отмечали в Intuitive Machines.

Компания планирует в марте отправить к Луне второй посадочный модуль, а в июне – третий.

В январе аналогичная миссия компании Astrobotic Technology окончилась неудачей. Американский частный лунный посадочный модуль Peregrine из-за выхода из строя двигательной системы не смог осуществить посадку на поверхность естественного спутника Земли. Аппарат, пробывший в космосе 10 дней, в результате был направлен к Земле, где 18 января сгорел при вхождении в плотные слои атмосферы.