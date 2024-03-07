Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Администрация США изыскивает возможности срочной поставки оружия Украине

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Белый дом изучает возможности поставки Украине критически важного для нее оружия, расходных материалов и другого оборудования на $200 млн из резервов Пентагона, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"Дебаты по поводу использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают яростные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку Украине", - отмечает агентство.

В то же время, как говорится в сообщении, "возможное финансирование ничтожно мало по сравнению с $61 млрд помощи Украине, которую президент Джо Байден попросил Конгресс санкционировать" и которая пока "находится в тупике в Конгрессе".

Как ожидается, президент США Джо Байден в четверг вечером во время своего выступления о положении в стране вновь призовет Конгресс принять это дополнение к Закону о национальной безопасности. Представитель Совета национальной безопасности заявил, что если спикер палаты представителей поставит законопроект на голосование, он будет принят подавляющим большинством голосов.

По словам одного из собеседников агентства, окончательное решение о задействовании резервов Пентагона еще не принято.

Джо Байден США Пентагон Конгресс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Филиппинах

Палата представителей США одобрила пакет законопроектов о расходах на 2024 год

Палата представителей США одобрила пакет законопроектов о расходах на 2024 год

Умер режиссер Римас Туминас

Трамп обратился к сторонникам Хейли с призывом отдать голоса ему

Байден призвал сторонников Хейли поддержать его на президентских выборах

Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США

Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США

Протестующие польские фермеры стали разбирать брусчатку и забрасывать полицейских

Протестующие польские фермеры стали разбирать брусчатку и забрасывать полицейских

Никки Хейли может в среду объявить о выходе из президентской гонки в США

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });