Ряд американских сенаторов считают, что конфликт на Украине завершится переговорами

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ряд сенаторов-республиканцев в последнее время стали открыто заявлять, что украинский конфликта будет урегулирован через переговоры, сообщает издание Politico.

"Реальность, с которой нам приходится сталкиваться на данный момент заключается в том, что эта война закончится урегулированием путем переговоров", - сказал газете сенатор-республиканец Марко Рубио.

По его словам, "вопрос в том, когда они, наконец, поймут это".

Мнение Рубио разделяет его однопартиец сенатор Джей Ди Вэнс, который выступает против увеличения американской военной помощи Украине. Он считает, что что урегулирование путем переговоров является наиболее вероятным результатом независимо от оружейных поставок США Киеву.

"Вашингтон, кажется, всегда на несколько месяцев отстает от реальности на местах", - сказал Вэнс в интервью Politico.

Он отметил, что на "неопределенный срок сложилась тупиковая ситуация, и это, надеюсь, приведет к какому-то урегулированию".

Газета обращает внимание на то, что "такая позиция была непопулярна всего несколько месяцев назад, многие законодатели даже не обсуждали возможность того, что Украине, возможно, придется отказаться от чего-то, включая территорию, чтобы положить конец конфликту".

Издание пишет, что лидеры республиканцев в палате представителей до сих пор отказывались назначать голосование по вопросу о дополнительной помощи Украине, несмотря на сообщения о том, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы.

Вопросы предотвращения шатдауна и иностранной помощи накануне обсуждались президентом Джо Байденом и лидерами сената и палаты представителей от обеих партий.

Как отметило издание The Hill, "у трех из четырех ведущих лидеров конгресса (лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл и лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис - ИФ) было громкое и единое послание спикеру Майку Джонсону".

По оценкам СМИ, если по вопросу предотвращения шатдауна надежда сохраняется, то решение по иностранной помощи остается в подвешенном состоянии.

Джонсон по окончании встречи заявил журналистам: "Мы очень оптимистичны, мы верим, что сможем прийти к соглашению по этим вопросам и предотвратить закрытие правительства, это наша первая обязанность".

В то же время, коснувшись иностранной помощи в размере $95 млрд, включая средства для Украины, Израиля и Тайваня, он заявил: "В первую очередь мы должны позаботиться о потребностях Америки, катастрофа на границе затрагивает всех".

Ранее Джонсон предупредил, что готов рассмотреть запрос для Украины только одновременно с принятием мер по защите южной границы США от потока нелегальных иммигрантов. Джонсон пояснял, что палата представителей не поддастся давлению сената, добивающегося принятия законопроекта о финансовой помощи другим странам, в частности, Украине.