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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Байден запретит передавать персональные данные американцев в Россию и Китай

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, как ожидается, подпишет 28 февраля исполнительный приказ о запрете передачи персональных данных американцев в Россию, КНР, КНДР, Иран, Венесуэлу и на Кубу, пишет The Hill со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника администрации США.

Тем самым Минюсту США будет предписано обеспечить защиту биометрических и геномных данных, данных о здоровье, геолокации, финансах и других конфиденциальных данных.

Представитель Белого дома объяснил необходимость этого решения тем, что разведслужбы США отмечают растущий интерес противников Америки к такой информации как к стратегическому ресурсу. По его словам, именно перечисленные страны собирают данные об активистах, ученых, журналистах, политических деятелей и за счет доступа к этим данным занимаются "вредоносной деятельностью в киберпространстве, шпионажем и шантажом".

Чтобы предотвратить возможность продажи компаниями данных об американцах, которые в конечном итоге могут попасть в руки иностранных разведслужб, американский Минюст рассматривает возможность запрета посредничества при передаче данных странам, вызывающим обеспокоенность в администрации, отмечается в сообщении.

Джо Байден Иран КНДР Китай Минюст США
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