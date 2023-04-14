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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Байден поручил разведке США тщательнее защищать секретную информацию

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден высоко оценил быстрое расследование утечки секретных документов Пентагона и поручил военному командованию и разведке США принять меры по усилению защиты подобного рода данных, говорится в заявлении Белого дома.

"Я высоко оцениваю быстрые действия правоохранительных органов по расследованию и реагированию на недавнее распространение секретных документов администрации США", - отмечается в нем.

"Пока мы разбираемся, достоверны ли эти документы, я поручил нашим военным и разведывательному сообществу предпринять шаги для большей защиты и ограничения распространения конфиденциальной информации", - подчеркивается в заявлении президента США.

В четверг сотрудники ФБР задержали и предъявили обвинения военнослужащему из подразделения ВВС Национальной гвардии США Джеку Тейшейре по итогам расследования утечки, которое продолжалось около недели.

Тейшейре в пятницу предъявили обвинения в несанкционированном хранении и передаче информации Пентагона о национальной обороне и несанкционированном изъятии и хранении секретных документов. Максимальным наказанием по первому обвинению является десять лет тюремного заключения, по второму - пять. Минюст США запросил, чтобы Тейшейра до начала судебного разбирательства оставался под стражей. Предварительное слушание назначено на 19 апреля.

6 апреля газета The New York Times написала, что серия секретных документов Пентагона попала в открытый доступ в социальные сети, они касались украинской армии. Позже газета сообщила, что в социальных сетях 7 апреля появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они, в частности, включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

США Пентагон Джо Байден Джек Тейшейра
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