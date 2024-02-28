Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана планов нападения на Армению

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у его страны нет планов напасть на Армению. Он сказал об этом, принимая в Баку делегацию во главе с председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом.

Так глава Азербайджана прокомментировал слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Боррель заявил, что, если Азербайджан нападет на Армению, то это повлечет печальные последствия. Прежде всего, откуда Боррель взял информацию о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов. Это инсинуации господина Макрона", - сказал Алиев.

По его мнению, все это является частью антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации Азербайджана в связи с якобы подготовкой к нападению на Армению.

В то же время Алиев подчеркнул важность встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Мюнхене (17 февраля - ИФ), инициированной канцлером Германии Олафом Шольцем, "с точки зрения того, чтобы придать динамизм мирному процессу".

По его словам, Азербайджан поддерживает и проведение встречи министров иностранных дел в Берлине по предложению германской стороны (28-29 февраля - ИФ). Он отметил, что Германия занимает нейтральную позицию в мирном процессе "в отличие от Франции, которая, что называется, подливает бензин в огонь и снабжает Армению летальным оружием".

Алиев подчеркнул, что Азербайджан привержен мирному процессу.