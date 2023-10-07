Алиев обвинил Францию в дестабилизирующей политике на Южном Кавказе

Алиев также заявил, что "восемь сел Азербайджана все еще находится под оккупацией Армении", подчеркнул "важность их деоккупации"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора в субботу обменялись мнениями по региональным вопросам.

Разговор состоялся по инициативе Мишеля, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев в ходе разговора отметил, что в условиях его отсутствия на встрече в Гранаде упоминание Азербайджана в заявлении, принятом по итогам четырехсторонней встречи (ЕС-Армения-Франция-Германия), не является правильным подходом.

"Президент подчеркнул, что Азербайджан не участвовал во встрече в Гранаде из-за известной (антиазербайджанской - ИФ) позиции Франции. Алиев особо отметил, что планы Франции предоставить Армении оружие служат не миру, а новому противостоянию. И если в регионе произойдет новое противостояние, то причиной этого будет именно Франция", - подчеркивается в информации.

Алиев также назвал неприемлемой антиазербайджанскую резолюцию Европарламента. По его мнению, эта резолюция не будет содействовать обеспечению мира и стабильности в регионе.

Алиев также заявил, что "восемь сел Азербайджана все еще находится под оккупацией Армении", подчеркнул "важность их деоккупации".

Президент Азербайджана в ходе разговора подчеркнул, что в настоящее время с Ираном ведутся работы по созданию регионального транспортного коридора.

"Мишель, в свою очередь, подтвердил готовность ЕС продолжать содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.