Алиев обвининил Францию в создании условий для новых войн на Южном Кавказе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в подготовке почвы для развязывания войн на Южном Кавказе. Он заявил об этом в обращении к участникам международной конференции на тему "Деколонизация: усиление женщин и развитие".

По его словам, Франция "нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но в то же время и на Южном Кавказе, где поддерживает сепаратистские тенденции и сепаратистов", а также "проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе".

Президент Азербайджана считает, что Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета безопасности ООН "для проведения своей предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах, пытается использовать западные организации в качестве средства давления против государств".

В обращении Алиев также потребовал от Парижа "положить конец практике поучения других государств".