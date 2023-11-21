Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Алиев обвининил Францию в создании условий для новых войн на Южном Кавказе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в подготовке почвы для развязывания войн на Южном Кавказе. Он заявил об этом в обращении к участникам международной конференции на тему "Деколонизация: усиление женщин и развитие".

По его словам, Франция "нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но в то же время и на Южном Кавказе, где поддерживает сепаратистские тенденции и сепаратистов", а также "проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе".

Президент Азербайджана считает, что Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета безопасности ООН "для проведения своей предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах, пытается использовать западные организации в качестве средства давления против государств".

В обращении Алиев также потребовал от Парижа "положить конец практике поучения других государств".

Ильхам Алиев Азербайджан ООН Франция Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВВС Израиля нанесли за день удары по 250 объектам ХАМАС

ВВС Израиля нанесли за день удары по 250 объектам ХАМАС

Что случилось этой ночью: вторник, 21 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Гутерриш назвал беспрецедентным число погибших гражданских лиц в Газе

Авианосец США Carl Vinson прибыл в Южную Корею

Авианосец США Carl Vinson прибыл в Южную Корею

Япония примет меры предосторожности на фоне запуска северокорейского спутника

Обострение палестино-израильского конфликта

Сенаторы призвали Байдена сотрудничать с Израилем для доставки гумпомощи в Газу

Сенаторы призвали Байдена сотрудничать с Израилем для доставки гумпомощи в Газу

США объявили об очередном пакете военной помощи Украине

США объявили об очередном пакете военной помощи Украине

КНДР уведомила Японию о планах запустить спутник в конце ноября

Премьер Финляндии не исключил дальнейшие меры на границе с РФ

Премьер Финляндии не исключил дальнейшие меры на границе с РФ

Байден в день своего 81-летия помиловал двух индеек перед Днем благодарения

Байден в день своего 81-летия помиловал двух индеек перед Днем благодарения
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });