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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Алиев заявил, что Франции придется смириться с новыми реалиями на Южном Кавказе

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что некоторые западные страны и традиционно Франция не хотят мириться с новыми реалиями на Южном Кавказе, но им придется.

Он сказал об этом на совещании о проведении в 2024 году в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

"После антитеррористической операции (действия ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года - ИФ) некоторые страны Запада выдвинули необоснованные обвинения в адрес Азербайджана. Потому что Азербайджан (...) вновь сам обеспечил верховенство международного права и в то же время восстановил свой суверенитет, соблюдая все гуманитарные нормы", - сказал Алиев.

По его словам, некоторые западные страны и традиционно Франция не хотят мириться с такой ситуацией.

"Хотя уже и международное сообщество видит, что даже Армения смирилась с этой ситуацией, и проведение конференции COP29 еще раз это демонстрирует. Однако, некоторые политические лидеры во Франции стараются быть больше армянами, чем сами армяне. Но и им придется смириться с этой ситуацией", - считает он.

Азербайджан Армения Ильхам Алиев Франция
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