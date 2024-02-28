Еврокомиссия изучает альтернативы поставкам газа РФ через Украину

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Различные альтернативные газопроводы и поставки сжиженного природного газа (СПГ) обсуждаются со странами ЕС, которых затронет будущее прекращение украинского транзита газа РФ, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

"В любом случае комиссия тесно работает с этими странами, чтобы защитить их от любых случайностей и чтобы они могли удовлетворить свои потребности по газу. Словакия, Австрия, Чехия затронуты больше всего, и в какой-то степени Италия", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

По его словам, Энергетическая платформа ЕС, организующая коллективный спрос на газ, является средством, гарантирующим этим странам варианты газоснабжения, что "соответствует более обширному контексту плана (энергетической независимости ЕС - ИФ) REPowerEU и стремлению ЕС отказаться в кратчайшие сроки от российского снабжения".

Представитель ЕК отметил, что Еврокомиссия "рассматривает различные сценарии", она подготовила рекомендации по сокращению спроса на газ. При этом Макфи указал на то, что "импорт российского газа, как и угля, сильно сократился за эти последние годы". "И мы готовы идти дальше, чтобы достичь в будущем нуля", - добавил он.

Отвечая на вопрос, пресс-секретарь подтвердил, что объем транзита газа РФ через Украину, срок контракта по которому истечет в конце 2024 года, в настоящее время составляет около 15 млрд куб. м в год.

Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон заявила в декабре 2023 года о готовности ЕС прекратить в конце 2024 года контракт на транзит российского газа через территорию Украины.

"Я проинформировала министров, что смогу им представить альтернативы, когда действие соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа завершится как раз через год", - сказала еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе по завершении Совета ЕС по энергетике.

По ее словам, ЕК поддержит государства ЕС, которые могут быть затронуты этой проблемой.

"Я полагаю, у нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться к этой новой ситуации", - добавила Симсон.