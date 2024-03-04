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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Страны ЕС договорились продолжать добровольное сокращение спроса на газ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник, что достиг политического соглашения государств-членов по рекомендации продолжать скоординированное сокращение в Евросоюзе спроса на газ.

"С 2022 года мы прошли долгий путь, приняв скоординированные меры в ЕС и быстро отреагировав на энергетический кризис (...). Достигнутое сегодня политическое соглашение демонстрирует наше обязательство оставаться готовыми к любым перебоям в поставках и гарантировать безопасную зиму для наших граждан и промышленности", - сказала министр энергетики председательствующей в Совете ЕС Бельгии Тинне Ван дер Стратен.

По данным совета, снижение спроса на газ в ЕС в период с августа 2022 года по январь 2023 года было обеспечено на 19%. Это составило 41,5 млрд кубических метров.

В опубликованном в Брюсселе в коммюнике говорится: "Хотя безопасность поставок в ЕС улучшилась, дальнейшее снижение спроса по-прежнему необходимо для обеспечения достаточных запасов газа на следующую зиму".

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Как считают в Брюсселе, ситуация с поставками газа в ЕС значительно улучшилась с 2022 года, в том числе, благодаря мерам по сокращению спроса на газ на основе соответствующего регламента, который был принят в качестве чрезвычайного инструмента в 2022 году. В марте 2023 года он был продлен до конца марта 2024 года, чтобы обеспечить непрерывность поставок и сдержать волатильность цен.

"Однако, несмотря на общее улучшение ситуации с поставками, согласно последним отчетам комиссии, ситуация на мировых газовых рынках остается напряженной. Поэтому, поскольку срок действия регламента по сокращению спроса скоро истечет, государства-члены хотят оставаться готовыми к любым возможным перебоям в поставках газа", - объясняют в Совете ЕС.

Для этого, отмечается в документе, запасы в коллективных хранилищах ЕС должны оставаться на достаточно высоком уровне в течение всей зимы.

Благодаря достигнутому советом 4 марта политическому соглашению "государствам-членам рекомендуется продолжать сокращать потребление газа до 31 марта 2025 года, как минимум, на 15% по сравнению со средним потреблением газа в период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2022 года".

Достигнутое политическое соглашение должно быть официально утверждено Советом ЕС. Ожидается, что это произойдет "позднее в марте 2024 года".

ЕС газ
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