Новак заявил, что переговоров о транзите газа не идет ни с Украиной, ни с ЕС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Россия на данный момент не ведет переговоров ни о поставках российского газа в Европу через Украину, ни о продаже газа на границе с Россией и Украиной, ни с европейской, ни с украинской стороной, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас нет с украинской стороной переговоров по этому поводу (о транзите или закупке газа на российско-украинской границе - ИФ). На текущий момент никаких переговоров нет ни с украинской, ни с европейской стороной", - подчеркнул он.

В конце 2024 года заканчивается контракт на транзит газа по территории Украины в Европу между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".