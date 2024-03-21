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Республиканцы намерены допросить Байдена в рамках расследования по импичменту

Республиканцы намерены допросить Байдена в рамках расследования по импичменту
Президент США Джо Байден
Фото: AP/TASS

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета по надзору Палаты представителей американского Конгресса Джеймс Комер заявил, что планирует пригласить президента США Джо Байдена для дачи показаний в рамках расследования комиссии по импичменту, сообщил портал Axios.

"В ближайшие дни я приглашу президента Байдена в комитет по надзору, чтобы он дал показания", - сказал Комер.

Он добавил: "Я заверяю, что американский народ сможет сам оценить честность президента и его пригодность для должности, которую он сейчас занимает".

Заявление было сделано в связи со слушаниями с бывшими партнерами сына президента - Хантера Байдена. Они повторили заявления, которые ранее делали в частном порядке: президент обсуждал бизнес с сыном Хантером. Ранее оба Байдена опровергали это.

Белый дом раскритиковал республиканцев Палаты представителей за то, что они не прекратили расследование по импичменту.

"Пустая трата времени. Пришло время покончить с этим печальным фарсом. Есть реальные проблемы (...)", - говорится в заявлении представителя Белого дома по надзору и расследованиям Яна Сэмса.

Республиканцы уже несколько месяцев ведут расследование по импичменту, которое в основном сосредоточено на деловых сделках членов семьи Байденов и пытаются найти четкую связь между действиями Джо Байдена в качестве вице-президента и его сына Хантера.

Джо Байден Белый дом Конгресс США
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