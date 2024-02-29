Лидеры Конгресса США достигли соглашения для предотвращения шатдауна

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Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Лидеры Конгресса США договорились о продлении государственного финансирования, чтобы предотвратить приостановку работы правительства в пятницу, сообщают американские СМИ.

"Мы согласны с тем, что Конгресс должен работать на двухпартийной основе, чтобы финансировать наше правительство ", - говорится в совместном заявлении лидера большинства в Сенате Чака Шумера, лидера меньшинства в Cенате Митча Макконнелла, спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса.

"Чтобы дать комитету по ассигнованиям Палаты представителей и Сената достаточное время для выполнения этой сделки и предоставить членам 72 часа на рассмотрение, потребуется краткосрочное решение о продолжении финансирования министерств до 8 и 22 марта", - отметили они.

Лидеры согласились продлить до 8 марта рассмотрение шести законопроектов о финансировании министерств (сельского хозяйства, юстиции, торговли, энергетики, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и городского развития).

При этом законопроекты о финансировании Пентагона, министерства труда, здравоохранения, социальных служб и других ведомств, будут рассматриваться до 22 марта.

Как сообщается, Палата представителей планирует проголосовать в четверг о продлении сроков государственного финансирования с 1 и 8 марта до 8 и 22 марта.

Согласно законопроекту о временных расходах, финансирование четырех из 12 законопроектов о расходах на весь год истекает 1 марта, а финансирование остальных восьми законопроектов истекает 8 марта.