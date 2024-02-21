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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

В Армении заявили о желании участвовать в гражданских миссиях Евросоюза

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Армения намерена участвовать в гражданских миссиях Евросоюза в области безопасности, заявил секретарь Совбеза республики Армен Григорян на мероприятии, посвященном одному году пребывания миссии ЕС в Армении.

"Размещенная в Армении миссия ЕС способствует стабильности в регионе. В то же время мы не желаем быть лишь потребителем безопасности и в этом контексте Армения уведомила Брюссель, что готова внести вклад в гражданские миссии ЕС по общей безопасности и политике обороны", - сказал он.

По его словам, Армения "считает неприемлемой безосновательную критику разных стран в адрес миссии ЕС".

"Мы содействуем миссии ЕС в реализации ее мандата в полном объеме", - заявил Григорян.

Кроме того, Григорян заявил, что отношения Армении и ЕС интенсивно расширяются, в них включена сфера безопасности.

"Мы рассматриваем ЕС в качестве важного партнера по диверсификации безопасности и экономики Армении", - сказал он.

20 февраля 2023 года Евросоюз объявил о запуске гражданской миссии в Армении (EUMA) на два года. Цели миссии заключаются в осуществлении планового патрулирования и предоставления отчетов о ситуации, содействии стабильности в приграничных районах Армении, обеспечении условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.

20 ноября 2023 года Армения и ЕС подписали соглашение о статусе миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.

В январе Совет ЕС решил увеличить численность своей миссии в Армении с 138 до 209 человек и определил ее финансовые расходы до 2025 года в размере 39 035 000 евро.

Азербайджан Армения Армен Григорян Совбез Евросоюз
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