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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Спикер парламента Армении заявил о попытках включить страну в Союзное государство РФ и Белоруссии

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Армению пытались включить в Союзное государство России и Белоруссии, республика ожидает новой эскалации и внешнеполитического давления, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Существовал план по включению Армении в Союзное государство. Но армянский народ в 2021 году (парламентские выборы, на которых победу одержала партия премьера Пашиняна - ИФ) не позволил, чтобы вместо нас к власти пришли те, которые бы позволили нашей стране войти в союзное государство. Можно сказать, что армянский народ решил геополитический вопрос", - сказал Симонян журналистам.

По мнению Симоняна, план России заключался в том, чтобы "превратить Армению членом Союзного государства Россия-Белоруссия".

"Конечно, официального предложения о вступлении не было. Но таких предложений не делают, а создают ситуацию, при которой не остается иного решения, как принять это условие", - сказал Симонян.

Он считает, что Россия вместе с Турцией и Азербайджаном "находится в совместном процессе" против Армении.

"Да, физически мы не сильнее Турции и Азербайджана. Мы не можем противостоять, тем более, когда союзник (Россия - ИФ), который должен был нас защитить, в лучшем случае не делает этого, если не находится в каком-то совместном процессе. А я уверен, что есть совместный процесс и очень давно. И уверен, что война на Украине началась войной в Нагорном Карабахе. Здесь им необходимо было получить альтернативную дорогу, чтобы избежать возможных санкций, что и делается сейчас, к примеру, российский газ сейчас Азербайджан продает Европе по своим трубам", - сказал Симонян.

Он отметил, что не исключает, что "по вопросу войны в Нагорном Карабахе существовала договоренность между Россией и Азербайджаном или Россией и Турцией".

"И не надо теперь удивляться, что Армения пытается сохранить свою независимость. Мы обеспокоены новой договорной эскалацией. Наша самая большая обеспокоенность - это с какой стороны будет нанесен удар. Очевидно, что удар наносится руками Азербайджана и направлен против нашего суверенитета", - сказал спикер парламента Армении.

Азербайджан Армения Белоруссия Ален Симонян
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