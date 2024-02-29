Израиль готовится к операции в Рафахе и центральной части сектора Газа

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к операции в районе города Рафах на юге сектора Газа и в центральной части анклава, сообщил в четверг израильский министр обороны Йоав Галлант в ходе посещения северной части сектора.

"Мы смыкаем кольцо вокруг группировки ХАМАС. Мы готовимся действовать в Рафахе, а также в лагерях беженцев в центральных районах, чтобы перейти на следующую стадию операции, которую мы определим в соответствии с нашими приоритетами", - приводит The Times of Israel его слова.

Он отметил, что ЦАХАЛ добыла у группировки ХАМАС "огромные массивы информации", которые теперь использует для уничтожения "туннелей и нервных центров ХАМАС". По его словам, система подземных туннелей группировки превращается в ловушку для ее создателей.

В то же время министр отметил, что боевые действия в секторе не завершатся до тех пор, пока ЦАХАЛ не разгромит ХАМАС, и что Израиль пойдет на уступки лишь для освобождения заложников, которые остаются в руках группировки.

В четверг вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что помимо города Хан-Юнис, где сейчас в основном заняты подразделения ЦАХАЛ, военные займутся ликвидацией ХАМАС в Рафахе и в центре Газы. Нетаньяху пообещал, что мирных жителей оттуда эвакуируют, гуманитарную помощь доставят, а международное право будут соблюдать.

Он отметил, что еще слишком рано говорить, удастся ли заключить новое соглашение об освобождении заложников на основе принципов, которые удалось согласовать на данный момент. Премьер пообещал, что при любом развитии событий Израиль "не капитулирует перед оторванными от действительности требованиями ХАМАС", и что страна освободит оставшихся заложников, независимо от того, будет ли она следовать рамкам соглашения или нет.

Нетаньяху подчеркнул, что отвергает призывы прекратить военную операцию в секторе Газа.

Ранее в феврале Нетаньяху заявлял, что операция на территории Рафаха в секторе Газа могут отложить на некоторое время при условии сделки с группировкой ХАМАС по заложникам, но наступление в любом случае состоится.

Страны Запада, а также Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Кувейт и Иордания критиковали план Израиля начать наступление на Рафах.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 253 человека были взяты в заложники; по израильским подсчетам, 136 заложников до сих пор остаются у ХАМАС. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября достигло 30 035, раненых - 70 457. За сутки погибли еще 112 человек, ранения получили 760. Однако в статистике Минздрава Газы не разделяют потери среди гражданского населением и среди членов палестинских вооруженных группировок.