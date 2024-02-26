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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Израиль заверил, что постарается не допустить бегства беженцев в Египет из-за операции в Рафахе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Израиль заявил египетским властям, что предпримет меры с целью предотвратить поток палестинских беженцев в Египет, когда израильские военные начнут операцию в Рафахе в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух неназванных официальных лиц США.

По словам источников, начальник Генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви и руководитель Службы общей безопасности ("Шин-Бет") Ронен Бар совершили поездку в Каир на прошлой неделе, чтобы заверить в этом египетских коллег.

"Халеви и Бар представили египетским чиновникам предложения на тему того, как можно было бы провести израильскую операцию в Рафахе таким образом, чтобы предотвратить массовый поток палестинских беженцев на Синайский полуостров", - добавляет Axios.

Других деталей переговоров портал не приводит.

Axios отмечает, что визит Халеви и Бара в Египет "свидетельствует о важности, которую израильское правительство придает отношениям в области безопасности с Египтом, уже предупредившим – перемещение палестинцев на Синайский полуостров приведет к разрыву связей с Израилем".

Представители ЦАХАЛ и "Шин-Бет" отказались от комментариев, как и представители Египта.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операцию в Рафахе можно отложить на некоторое время при условии сделки с группировкой ХАМАС по заложникам, но наступление в любом случае состоится. Он отметил, что "через несколько недель" после того, как Израиль начнет военную операцию в Рафахе, наступит "полная победа".

Ранее сообщалось, что представители Египта, Катара, США, Израиля возобновили контакты в Дохе по поводу соглашения о перемирии в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 26 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Каир Египет сектор Газа Рафах
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