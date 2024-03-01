ХАМАС сообщил о гибели семи заложников при обстреле Израиля в Газе

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - До семи заложников, удерживаемых движением ХАМАС в секторе Газа, погибли в результате обстрела израильской стороны, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя военизированного крыла ХАМАС - бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам" - Абу Убайду.

При этом Убайда не уточнил, когда именно скончались заложники.

Таким образом, по данным бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам", всего в ходе военной операции Израиля в Газе погибли более 70 заложников.

Ранее в пятницу портал Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщил, что Израиль дал понять Египту и Катару: он не будет участвовать в новом раунде переговоров по перемирию с ХАМАС, пока движение не представит список оставшихся в живых заложников.

Портал отмечает, что в свою очередь Египет и Катар пообещали Израилю, что в случае, если он на этой неделе отправит в Доху делегацию для переговоров по гуманитарным вопросам в рамках предлагаемой сделки, то они получат ответы от ХАМАС по поводу числа живых заложников.

Накануне израильский министр обороны Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля ведет подготовку к операции в районе города Рафах на юге сектора Газа и в центральной части анклава.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еще слишком рано говорить, удастся ли заключить новое соглашение об освобождении заложников на основе принципов, которые удалось согласовать на данный момент. Премьер пообещал, что при любом развитии событий Израиль "не капитулирует перед оторванными от действительности требованиями ХАМАС", и что страна освободит оставшихся заложников, независимо от того, будет ли она следовать рамкам соглашения или нет.

Ранее в феврале Нетаньяху заявлял, что операцию на территории Рафаха в секторе Газа могут отложить на некоторое время при условии сделки с группировкой ХАМАС по заложникам, но наступление в любом случае состоится.

Страны Запада, а также Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Кувейт и Иордания критиковали план Израиля начать наступление на Рафах.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 253 человека были взяты в заложники; по израильским подсчетам, 136 заложников до сих пор остаются у ХАМАС. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября превысило 30 тыс., раненых - 70 тыс.