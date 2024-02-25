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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Нетаньяху назвал неизбежной операцию в Рафахе

Нетаньяху назвал неизбежной операцию в Рафахе
Фото: Abed Zagout/Anadolu via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция на территории Рафаха в секторе Газа может быть отложена на некоторое время при условии сделки с группировкой ХАМАС по заложникам, но наступление в любом случае состоится.

"Если у нас будет сделка, то операция может быть каким-то образом отложена, но она в любом случае произойдет. Если сделки не будет, то мы осуществим операцию все равно", - сказал Нетаньяху в эфире американского телеканала CBS.

В миреНетаньяху считает, что освобождения заложников в Газе возможно силовым путемЧитать подробнее

Он отметил, что "через несколько недель" после того, как Израиль начнет военную операцию в Рафахе, будет одержана "полная победа".

По его словам, четыре из шести остающихся батальонов ХАМАС сконцентрированы на территории Рафаха.

Нетаньяху также подтвердил, что стороны в настоящее время работают над соглашением по заложникам, но деталей раскрывать не стал.

Ранее сообщалось, что представители Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС возобновили контакты в Дохе по поводу соглашения о перемирии в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль Катар ХАМАС Рафах сектор Газа
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