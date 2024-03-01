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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Что случилось этой ночью: пятница, 1 марта

Ракетная опасность в Курской области, Сенат и Палата представителей одобрили финансирование правительства, США нанесли удары по шести ракетам хуситов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Курской области объявлялась ракетная опасность. В данный момент, режим опасности снят.

- ВС РФ нейтрализовали беспилотники над Белгородской и Нижегородской областями. Кроме того, был сбит БПЛА над Курской областью.

- Остин заявил, что поражение Украины приведет к столкновению РФ и НАТО. По мнению шефа Пентагона, "если Украина падет, Россия там не остановится".

- США нанесли удары по шести ракетам, направленным на Красное море. Об этом сообщает Центральное командование ВС США.

- Сенат и Палата представителей США одобрили финансирование правительства во избежание шатдауна. За проект проголосовали 320 конгрессменов, 99 - против.

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