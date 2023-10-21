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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Глава Пентагона пообещал продолжить военные поставки Украине

Глава Пентагона пообещал продолжить военные поставки Украине
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил украинскому коллеге Рустему Умерову, что Вашингтон продолжит военные поставки Киеву, сообщил Пентагон.

Остин подтвердил намерение американской администрации добиваться обеспечения ВСУ необходимыми ресурсами, говорится в сообщении.

Министры также "обсудили успешные результаты встречи Контактной группы по обороне Украины (UDCG) на прошлой неделе в Брюсселе, Бельгия, и недавние события на местах в Украине", отметили в Пентагоне.

Президент США Джо Байден в пятницу направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год. Кроме того, Белый дом запросил $14,3 млрд на усиление обороны Израиля, $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, а также $7,4 млрд на другие задачи в сфере национальной безопасности.

Ллойд Остин Пентагон США Украина
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