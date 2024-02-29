Палата представителей США обсуждает помощь другим странам, но избежание шатдауна в приоритете

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Палата представителей США рассматривает различные варианты предоставления финансовой помощи союзникам за рубежом, однако приоритетом является недопущение сворачивания работы правительства (шатдауна), сообщает в четверг The Hill со ссылкой на спикера палаты Майка Джонсона.

"Палата представителей активно рассматривает варианты, но наша основная ответственность состоит в том, чтобы предоставить финансирование правительству", - подчеркнул Джонсон.

В частности, говоря о предоставлении помощи другим странам, спикер повторил, что, прежде чем отправлять больше помощи Украине, США должны обеспечить безопасность своих южных границ.

"Нашей главной, первостепенной ответственностью в течение последних трех лет было обеспечение безопасности границы. (...) Если мы собираемся исправить все в мире, мы должны сначала помочь Америке, мы должны сосредоточиться на ее безопасности ", - отметил Джонсон.

Ранее он подтвердил неизменность позиции консервативно настроенных республиканцев по вопросам помощи зарубежью и укрепления границы с Мексикой на встрече в Белом доме лидеров конгресса с президентом Джо Байденом.

Джонсон отметил, что на встрече, в которой приняли участие лидеры большинства и меньшинства в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл, а также лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, он со своими идеями остался в одиночестве.

"Я напомнил президенту и всем присутствовавшим, что проблемой номер один в Америке является открытая граница. Катастрофа, с которой мы столкнулись, которую сам президент Байден спланировал, которую он вызвал и сотворил, и я снова сказал ему, как и многократно прежде, что он должен решить ее с помощью исполнительной власти. Мы больше не можем ждать", - заявил Джонсон.

Комментарий Джонсона прозвучал всего через несколько часов после того, как лидеры конгресса во избежание шатдауна договорились продлить до 8 марта финансирование министерств сельского хозяйства, юстиции, торговли, энергетики, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и городского развития. Финансирование Пентагона, министерства труда, здравоохранения, социальных служб и других ведомств продлено до 22 марта. Сроки предыдущего продления истекали соответственно 1 и 8 марта.

Договоренность о предотвращении шатдауна не включает в себя финансирование границы и иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню.